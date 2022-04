Lazio, paura Raul Moro: picchiato e rapinato dell’auto

ROMA - Episodio shock a Roma per Raul Moro. Il giovane della Lazio è stato picchiato e rapinato dell’auto sul Grande Raccordo Anulare. L'episodio è accaduto ieri sera intorno alle 23. Quattro uomini hanno bloccato la Mercedes Classe A su cui viaggiavano il calciatore 20enne e il padre all'altezza del km 26. Dopo averli picchiati, sono fuggiti con la loro auto. Raul Moro e il suo papà sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in codice giallo al Casilino. Il 3 febbraio scorso un altro calciatore della Lazio, Toma Basic, era stato derubato del suo Rolex in viale Parioli. In quel caso era finito nel mirino di un bandito che lo aveva minacciato con una pistola puntata al torace.