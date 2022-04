Guardate com'è ridotto Raul Moro: occhio nero dopo l'aggressione!

ROMA - Raul Moro con l’occhio nero in panchina nel match tra Lazio e Sassuolo. Il giovane spagnolo, due sere fa, è stato aggredito e rapinato dell’auto sul grande Raccordo Anulare. Quattro uomini hanno bloccato, fingendosi dei poliziotti e mostrando una paletta segnaletica, la Mercedes Classe A su cui viaggiavano il calciatore 20enne e il padre all'altezza del km 26. Dopo averli picchiati, sono fuggiti con la loro macchina. Raul Moro e il suo papà sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in codice giallo al Casilino. Lesioni non gravi, ma che hanno lasciato i segni sul volto del ragazzo. Già ieri, nel pomeriggio, era in campo per la seduta di rifinitura e oggi convocato per la partita dell'Olimpico.