Lazio, cena all'Olimpico per festeggiare il 2-1 al Sassuolo

ROMA - Una serata da incorniciare per la Lazio quella della vittoria contro il Sassuolo, battuto 2-1 sotto la grandine all'Olimpico con una prestazione convincente che consente di lasciarsi alle spalle la batosta incassata dalla Roma nel derby. Un successo che riaccende l'entusiasmo in vista del rush finale di un campionato, in cui i biancocelesti vogliono prendersi un posto in Europa.