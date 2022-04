Lazio-Shakhtar Donetsk, un’amichevole solidale contro la guerra

ROMA - La Lazio tra le avversarie dello Shakhtar Donetsk per la serie di amichevoli che il club ucraino farà in Europa nei prossimi mesi. Lo ha annunciato il ds Darijo Srna ai microfoni di Ukraina 24 Tv Channel. La squadra allenata da De Zerbi inizierà il suo ‘torneo benefico’ il 13 aprile contro il Besiktas, poi il 19 giocherà contro il Fenerbahce. Ancora da annunciare le date degli incontri con Siviglia, Hajduk Spalato, PSG e Lazio. Tutto il ricavato da queste partite di beneficenza sarà inviato al popolo ucraino in guerra. “Come ha detto il nostro presidente Rinat Akhmetov, 'verrà il momento in cui ricostruiremo l'Ucraina e investiremo tutte le nostre capacità e mezzi affinché l'Ucraina si riprenda e diventi un paese forte e prospero'. Sono pienamente d'accordo con questo e sono anche sicuro che sarà così”, le parole di Srna.