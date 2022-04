Lazio, Lotito e il rinnovo di Sarri: c’è la data del possibile incontro

Sarri e la questione rinnovo: le richieste a Lotito

Firmare il prolungamento del contratto, per Mau, significherebbe mettere altra benzina in un progetto nato la scorsa estate e mai del tutto decollato. Il tecnico chiede prima di tutto di blindare lo spogliatoio ed evitare distrazioni da qui sino alla fine della stagione. Parlare troppo di futuro, in questo momento, potrebbe risultare controproducente. E poi c’è il discorso della programmazione, da portare avanti in parallello alla stagione da terminare. Tra marzo e aprile si progetta il futuro, Sarri avrebbe voluto anticipare qualche mossa a gennaio, non è stato possibile, ma adesso si tratta di accelerare. Vuole sapere ora cosa sarà della Lazio a luglio e i primi colloqui con Lotito non sono stati risolutivi. Previsto un appuntamento a quattr’occhi quasi certamente in settimana, forse già mercoledì. Sono momenti decisivi.