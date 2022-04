Pedro, visita al Barcellona: sorrisi con Xavi e gli ex compagni

BARCELLONA - Sorrisi spagnoli, cuori, baci e abbracci. Pedro fa visita al suo Barcellona, club con cui ha vinto tutto in più di dieci anni di militanza tra giovanili e prima squadra. Per il compleanno del figlio, l’attaccante della Lazio è volato in Spagna per festeggiare al Camp Non durante Barcellona-Siviglia, match vinto dai catalani grazie ad un gol di Pedri. E in mattinata tutti al centro sportivo per una foto ricordo con i figli dello spagnolo insieme a Xavi, Busquets e Jordi Alba. “Grazie di tutto, amici. É sempre un piacere vedervi”, la didascalia che accompagna la foto su Instagram. Il presente di Pedro si chiama Lazio, ma è impossibile dimenticare certi legami. Martedì a Formello riprendono gli allenamenti dopo il giorno di riposo concesso da Sarri. Pedrito è pronto e carico.