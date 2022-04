Lazio, il calendario per l'Europa: Olimpico decisivo

ROMA - Una volata è già partita, in palio posti in Europa League e Conference: Roma, Lazio, Atalanta e Fiorentina si giocano tutti in questo finale di stagione. La Juve, quarta, è più lontana e al momento tranquilla. Tutto resta aperto, Maurizio Sarri lo sa. Chiede il tutto per tutto negli ultimi sette incontri. Si parte da Lazio-Genoa.

Lazio, ecco il tuo calendario

Domenica alle ore 12.30 si gioca in trasferta con il Genoa sempre alle prese con la salvezza. Sette pareggi e una vittoria (in attesa della sfida di lunedì sera con il Verona). Avversario non facile. Poi Torino, Milan, Spezia, Sampdoria, Juve e Verona. Due big match e cinque partite sicuramente alla portata di una squadra che vuole spiccare il volo. E c’è un alleato in più: solo tre partite in trasferta per i biancocelesti, le altre quattro (Toro, Milan, Samp e Verona) si giocano all’Olimpico. Servirà anche la spinta dei tifosi per caricare la squadra verso l’Europa.