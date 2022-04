Lazio, giallo in casa Luis Alberto: “Invasi dal virus”

ROMA - Una storia Instagram della moglie di Luis Alberto, Patricia, fa scattare l’allarme: “Siamo stati invasi dal virus”. La didascalia accompagna l’immagine dei figli a letto davanti alla tv. Da capire se si tratti di Covid-19. Nessun chiarimento al momento. E niente filtra nemmeno dal profilo del Mago della Lazio. La ripresa degli allenamenti è prevista per il pomeriggio. Anche in casa biancoceleste tutto tace. La speranza è doppia: che la famiglia dello spagnolo stia bene e che il giocatore possa essere a disposizione di Sarri. Il suo rendimento, negli ultimi mesi, è cresciuto di tanto. Ormai è imprescindibile per gli equilibri tattici della squadra.