Lazio, di nuovo tutti in campo: Sarri aspetta Luiz Felipe

ROMA - Dopo il giorno di riposo la Lazio si ritrova nel pomeriggio per preparare l’anticipo di domenica contro il Genoa (ore 12.30). Sarri tenta il recupero di Luiz Felipe, fermo dopo l’infortunio patito nel ritiro con l’Italia. Problema al ginocchio, ha già saltato l’ultima partita di campionato. Proverà a mettersi a disposizione in questi giorni. In caso di altro forfait, Mau confermerà Patric al centro della difesa con Acerbi. Capitolo Radu: è fermo dal post Cagliari per una fascite plantare. Gli ultimi provini non hanno dato esito positivo, il terzino cercherà nei prossimi giorni di provare sul campo. Rientra Pedro dalla squalifica, ma occhio ai diffidati: Luiz Felipe, Patric e Marusic. In questo momento Sarri non può permettersi di perdere nessuno.