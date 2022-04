Lazio, ricordi Ciani? Quel gol in Coppa Italia lo ha reso mito

ROMA - Tre anni alla Lazio e un gol rimasto nella storia. Michael Ciani compie 38 anni, il calcio giocato ormai è il passato. Si è ritirato nel 2018, ultima esperienza ai Galaxy di Los Angeles. Oggi fa il commentatore in tv e ricorda sempre con piacere l’avventura biancoceleste, forse la più importante in carriera insieme a quella al Bordeaux. Una rete lo ha reso mito. Nel 2013 il cammino della Lazio in Coppa Italia si stava per interrompere e soltanto il gol del difensore francese, al 95’, riportò il risultato sull’1-1. La squadra di Petkovic poi, vinse ai rigori. Da lì strada spianata sino alla finale vinta contro la Roma. Senza la rete del francese, chissà, nessun trionfo in Coppa. I tifosi ricordano bene quel momento. E gli fanno gli auguri sui social, prontamente convidisi dal giocatore.