Lazio, tutte le assenze di Sarri in vista del Genoa

ROMA - La Lazio pronta alla missione punti contro il Genoa. Sarri deve fare a meno di Luis Alberto, Luiz Felipe e Radu. Lo spagnolo è bloccato dalla febbre, dalla società nessuna informazione. Tutto lascia supporre che resterà fuori per la trasferta di Genova. Probabile un suo ritorno in gruppo la prossima settimana. Il difensore italiano-brasiliano invece, soffre ancora di un problema al ginocchio: trauma distorsivo il responso medico. Il recupero procede lentamente, la parte interessata è sempre gonfia. Viene considerato out per domenica. Stesso discorso per Stefan Radu, bloccato dalla fascite plantare. Via alle alle alternative: Patric farà coppia in difesa con Acerbi. Lazzari e Marusic i due terzini. Basic è pronto al rilancio. Completerà la linea mediana con Milinkovic e Leiva, di nuovo titolare. Dubbio in attacco: Pedro scalpita per tornare dal primo minuto, ma Felipe Anderson e Zaccagni sono favoriti per condizione di forma.