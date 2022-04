Lazio, la moglie di Luis Alberto: “Ecco come stanno i miei figli”

ROMA - Era stata Patricia a lanciare il primo allarme tramite una storia Instagram: “Invasi dal virus”. Poi la correzione: “Solo bronchite”. Di sicuro c’è che Luis Alberto non si allena da inizio settimana agli ordini di Maurizio Sarri. Sarebbe febbricitante, nessuna comunicazione ufficiale da parte della Lazio. È praticamente out per la partita di domenica contro il Genoa. La moglie, sui social, ha scritto: “Grazie a tutti coloro che mi chiedono ogni giorno. Lucas prosegue regolarmente, sta facendo più fatica a riprendersi. Martina sta ballando, segno che sta infinitamente meglio”. Poi sul suo infortunio alla gamba: “Domenica saranno tre settimane da quando mi sono fatta male e ogni giorno ho più dolore. Oggi mi diranno cos'ho”.