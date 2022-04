Lazio, la tua volata per l’Europa. E ci sono due bonus

Il regolamento per l’Europa

La classifica, in caso di arrivo in parità, sarà decisa in base ai punti fatti negli scontri diretti e in caso di ulteriore parità varranno la differenza reti negli scontri diretti e la differenza reti generale. La Lazio ha due bonus con Fiorentina e Atalanta. Contro la Viola è in vantaggio nel doppio confronto (1-0 e 0-3). Contro la squadra di Gasperini c’è totale parità (2-2 e 0-0), Sarri può vantare un attacco migliore (64 gol contro 53). Tutto resta aperto, i biancocelesti non possono permettersi passi falsi. Il sesto posto, in caso di uscita della Fiorentina dalla Coppa Italia, vale l’Europa League. Guai ad abbassare il ritmo dopo le belle vittorie contro Sassuolo e Genoa.