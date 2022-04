Immobile e i videogiochi, Jessica scherza: “Iniziamo male”

ROMA - Siparietto simpatico tra Ciro e Jessica Immobile. Il tutto ripreso e postato sulle storie Instagram della moglie. Il bomber della Lazio sogna una serata davanti ai videogiochi, magari in live con la sua compagnia ‘GL17CH’, ma Jessica non gli dà pace: “Iniziamo male!”. E lui risponde: “Ma prima fammi organizzare, tu non ti muovi da là? Manca qualcosa, non sono convinto. Troppe luci!”, sentenzia il buon Ciro alle prese con il trovare la posizione giusta sul divano, davanti al case con la console portatile. Alla fine sembra mollare, nel video dopo è intento a vedere un film con il figlio Mattia. Con cui scherza: “Mi prendo io il latte, ecco qua”. Il piccolo di casa non ci sta e reclama il suo biberon. Serata movimentata a casa Immobile.