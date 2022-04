Lazio, altra festa all’orizzonte: ci pensa Luis Alberto

ROMA - Ogni modo utile per fare gruppo in questo finale di stagione. La Lazio pronta a ritrovarsi intorno ad una tavola ancora una volta. Appuntamenti utili che danno entusiasmo e senso di famiglia: il pranzo ai Parioli di gennaio, la grigliata pre-Genova e ora c’è un nuovo evento in programma. Ci pensa Luis Alberto, organizzatore di una festa a tema spagnolo, a ritmo di flamenco. Insieme alla moglie Patricia apriranno le porte alla sua villa dopo la sfida al Milan in programma domenica 24 aprile. Gli inviti sono esclusivi, rivolti a dirigenti, tecnici e compagni di squadra. Tutti nella villa all’Olgiata, acquistata in estate, ex dimora di Stankovic. Sarà l’occasione per trovarsi insieme in relax. Serve anche questo per vivere un grande finale di stagione a caccia di un posto in Europa.