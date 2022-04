Lazio, prove anti-Torino: c’è un ballottaggio in difesa

FORMELLO - Avanti con le prove tattiche in casa Lazio, sabato c’è un’altra partita da non sbagliare. All’Olimpico arriva il Torino, Sarri studia la formazione con un ballottaggio in difesa. Luiz Felipe è pronto al rientro dopo i problemi al ginocchio, ma in pole per giocare al centro della linea con Acerbi resta Patric. Lo spagnolo ha fatto bene nelle ultime due uscite con Sassuolo e Genoa. In infermeria resta Pedro per un affaticamento al polpaccio. Non si è mai allenato in gruppo, proverà a rientrare nella rifinitura di venerdì. Difficile il suo recupero, ma l’ex Roma vuole strappare almeno la convocazione. In attacco pronti Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Immobile. Nessun dubbio a centrocampo con i soliti Leiva, Milinkovic e Luis Alberto. Domani pomeriggio la rifinitura.