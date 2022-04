Lazio, auguri a Felipe Anderson. E il Torino è nel mirino…

ROMA - La Lazio festeggia Felipe Anderson, che sta vivendo un grande momento in questo finale di stagione. Il brasiliano compie 29 anni, l’età è quella giusta per la definitiva consacrazione. Con Sarri, che lo coccola ogni partita, sta rendendo al massimo. “Il 100% del potenziale di Felipe è tanta roba”, le parole di Mau dopo la sfida con il Genoa. Alti e bassi, sempre. Pipe è così, prendere o lasciare. Ora ha il Torino nel mirino, la sua vittima preferita da quando gioca in Serie A. Collezionate 5 reti e 3 assist in nove incontri. È la squadra contro la quale ha il rendimento migliore in assoluto nella sua carriera (contro cui ha messo a segno il 12,5% dei suoi 40 gol totali in biancoceleste) e che sabato affronterà per la decima volta. Va alla ricerca di un bel regalo di compleanno per lui e per la Lazio, sempre a caccia di un posto in Europa.