Lazio, Lazzari: "Ho superato mesi difficili, ora non mi fermo più"

ROMA - "Mi aspetto una gara difficile, visto che loro sono una squadra fisica, con una grande fase difensiva, e molto pericolosa davanti. Sarà un match intenso, dovremo dare il massimo per portare a casa la vittoria". Manuel Lazzari è pronto per la sfida al Torino. Il terzino è l'uomo in più per il grande finale. Finalmente a suo agio nel ruolo di terzino, nel match program che anticipa la partita dell'Olimpico ha commentato: "Se mi aspettassi tutti questi gol? Sinceramente no. Entravo in un mondo tutto nuovo, non era facile cambiare modulo dopo tanti anni. Ho lavorato duro, superando anche mesi difficili, però adesso raccolgo i risultati dei miei sforzi e sono molto contento".