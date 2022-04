Lazio, i segreti di Acerbi: “Alimentazione fondamentale. Pane e Nutella…”

ROMA - Francesco Acerbi racconta le sue abitudini a tavola. Lo fa ai microfoni di Tg2 Costume e Società parlando di cibo e sport: “Concentrazione massimale, dare tutto in campo, cercando di non avere rimpianti, di fare del proprio meglio. La colazione è sempre la stessa: uova con pane e nutella, solo proteine e pane a pranzo, magari a cena mangio solamente pasta con delle polpette o verdura. Cerco di mangiare e abbinare carboidrati, che sono quelli che danno la spinta, e proteine. Poi ovviamente crostante, o comunque si cerca di mangiare ciò che dà l’energia per affrontare 90 minuti di partita”.