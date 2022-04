Lazio, Immobile: "I gol non cancellano le critiche. Lottiamo per l'Europa"

ROMA - Trenta gol stagionali, l’ultimo è molto importante perché vale il pareggio contro il Torino. Lazio in corsa ancora per l’Europa e Ciro Immobile guarda avanti: “Partita difficile, dobbiamo migliorare l’approccio nel secondo tempo. Abbiamo pagato questo, per il resto con lo 0-0 nei minuti finale magari si vinceva”, le parole del bomber a Sky Sport. Poi ha continuato: “La squadra ha lottato su ogni pallone, un punto va bene. Quando trovi una squadra che ti pressa ovunque bisogna muovere la palla veloce. Il Torino è una squadra tosta fisicamente e tecnicamente. Un punto guadagnato, guardiamo avanti. L’obiettivo? Sapevamo che fosse lontana la Juve, ma con una vittoria ci saremmo ravvicinati per lottare. Serve la crescita, volevamo la terza vittoria di fila. Purtroppo non è arrivata. Le critiche? I miei gol non bastano a zittirle. Fanno parte del calcio, io non accetto le cattiverie. Qualcuno si diverte, ma io voglio meritarmi critiche e elogi come tutti. Soprattutto in Nazionale ci stanno. Dispiace non andare al Mondiale, le responsabilità sono di tutti. Guardiamo avanti".