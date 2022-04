C'è soltanto Immobile in questa Lazio

Era scomparsa ancora una volta, la Lazio, come era già accaduto tante altre volte durante una stagione che può essere salvata soltanto con un posto in Europa, molto più lontano dopo il pareggio contro il Torino e il successo della Fiorentina con il Venezia. Una squadra in altalena, bella come nessun’altra quando infila la partita giusta (contro la Roma e l’Inter all’andata le versioni più affascinanti), e battibile da chiunque quando non ci mette la testa e il cuore (a Verona, a Bologna e a Milano contro il Milan in Coppa le versioni peggiori). L’ha salvata come sempre Immobile, con il gol numero 180 in serie A: è comparso all’improvviso, sull’unico pallone che è arrivato nell’area del Torino. Era il minuto ‘92, il popolare e gasatissimo Bremer pensava di avercela fatta, di aver annullato il capocannoniere del campionato e l’attaccante che da sei anni fa il vuoto nel calcio italiano: c’è lui, poi nessuno altro nelle vicinanze. Ciro si è nascosto lontano da tutti, ha indicato a Milinkovic dove avrebbe voluto ricevere il pallone e lo ha messo in porta di testa, con la naturalezza che lo distingue da tutti gli attaccanti che partecipano al campionato di serie A. Il povero Bremer dovrà ripassare la lezione, sarà per la prossima volta, e intanto Ciro è salito a quota 25. Chissà, potrebbe essere il primo attaccante italiano a vincere per quattro volte il titolo dei cannonieri: è rimasto solo Vlahovic tra lui e il capitolo di una storia che sta diventando leggenda, comunque vada a finire questa corsa. Perché i numeri di Immobile parlano chiaro, almeno per chi vuole vederli e studiarli con onestà intellettuale e senza interessi personali.