Lazio, i numeri di Immobile: sfida a Lewandowski e Benzema

ROMA - Non molla di un centimetro, Ciro Immobile. Con i suoi gol cerca di spingere la Lazio in Europa, una missione ancora possibile a sei giornate dalla fine. Il bomber biancoceleste è arrivato a quota 25 gol in Serie A che gli valgono il secondo posto nella classifica della Scarpa d’Oro 2022. Al primo posto c’è Lewandowski con 32 reti. Difficile riprenderlo a cinque giornate dalla fine, ma non impossibile per uno che ha conquistato l’ambito trofeo del miglior attaccante dei top 5 campionati europei nel 2020 con 36 reti. Ciro è in compagnia di super Benzema, stella del Real Madrid (50 punti).