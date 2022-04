Lazio in emergenza per il Milan: oggi Sarri fa la conta

FORMELLO - Annullata la doppia seduta di ieri, quando si contavano dieci assenti , oggi Sarri fa la conta e capirà su chi potrà puntare per la sfida al Milan. Assenti Strakosha, Adamonis, Marusic, Luiz Felipe, Radu, Milinkovic, Cataldi, Raul Moro, Patric e Pedro. Gli ultimi due bloccati da infortuni muscolari, gli altri sarebbero stati fermati da una forma influenzale. Alcuni con la febbre, altri solo fiacchi o debilitati. Nessun bollettino medico da parte del club . Si sa soltanto che alcuni giocatori sarebbero risultati negativi al tampone e che si tratterebbe della stessa lieve sindrome (interessando anche l’intestino) che aveva bloccato per due o tre giorni Luis Alberto prima della trasferta con il Genoa.

I pensieri di Sarri

Il tecnico oggi farà la conta. Nell’ultimo allenamento ha contato solo Reina, Lazzari, Kamenovic, Acerbi, Hysaj, Basic, Leiva, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni più Cabral e Akpa Akpro, mai utilizzati. Serve qualche recupero importante per la partita contro il Milan in programma domenica sera. In un Olimpico “nemico”, senza Curva Nord perché in sciopero, i biancocelesti vanno a caccia di punti per l’Europa. Un missione mica facile con pochi giocatori a disposizione.