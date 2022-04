Lazio, l’Olimpico e la questione biglietti: ecco tutti i conti

ROMA - Lazio nel caos biglietti con lo sciopero indetto dai tifosi in occasione del match contro il Milan di domenica prossima. Pochi laziali attesi all’Olimpico, quasi tutti sono in protesta per i costi troppo alti dei tagliandi. Claudio Lotito, rimasto in silenzio, fa i suoi conti. I ricavi della biglietteria sono canalizzati, attraverso un conto dedicato, all’Agenzia delle Entrate per effetto della transazione firmata nel 2005 con il Fisco. In poche parole, ogni primo aprile e sino al 2028, ci sono da versare 5,6 milioni di euro.