Leclerc con la maglia della Lazio: il regalo speciale a Imola

IMOLA - Charles Leclerc e il regalo speciale da parte della Lazio. Ecco la maglia biancoceleste in dono al pilota della Ferrari, pronto a correre da protagonista il Gran Premio d'Italia. Nei box la sorpresa: "Non seguo molto il calcio, ma mi fa molto piacere. Grazie mille". Maglia rigorosamente autografata dai tutti i calciatori della Lazio con il nome del pilota e il numero che usa anche sulla Rossa, il 16. Un gesto che si spera porti fortuna a una Ferrari pronta a vincere in Italia. Leclerc, leader del Mondiale, è pronto a correre da protagonista. E la Lazio si augura di dare l'accelerata finale per un posto in Europa. C'è il Milan domenica, proprio dopo la gara sul circuito romagnolo.