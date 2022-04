Lazio, Tare: "Squadra da Europa, le prossime tutte finali"

ROMA - "Abbiamo fatto un inizio che ha condizionato il nostro cammino, dalla decima di campionato a ora siamo per punti fatti quarti in classifica". Igli Tare, ai microfoni di Dazn prima di Lazio-Milan, non ha dubbi sulla qualità della squadra. Il ds biancoceleste ha poi continuato: "Nei primi due mesi con Sarri ci siamo conosciuti perché abbiamo fatto il cambiamento di modulo e di giocatori. Ci è costato un po’. Penso che nel girone di ritorno la squadra si sia ritrovata e abbiamo fatto un ottimo cammino. Penso che l’obiettivo per noi sia l’Europa, ci teniamo. Il livello di questa squadra è ottimo, saranno cinque finali a partire da oggi e cercheremo di vincerla”.