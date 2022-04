Lazio-Sarri, futuro da scoprire: il possibile scenario

ROMA - “Chi ha detto che il futuro di Sarri non è certo? Mi avete chiesto se sono contento. La contentezza si esplicita quando si raggiunge un traguardo. Adesso è ancora prematuro, fermo restando che ho una grande considerazione nei suoi confronti”. Claudio Lotito mette davanti il progetto al contratto. Stop a qualsiasi discorso sul rinnovo a lungo termine. Gli accordi, al momento, rimangono quelli della scorsa estate: scadenza nel 2023 e clausola di rescissione per l’estero da esercitare entro fine maggio.

Lotito ora aspetta

Il presidente della Lazio ora aspetta. Ha fatto capire che non digerirebbe l’ottavo posto. E a Sarri il rinnovo gli interessa nella misura in cui verrà accontentato durante il mercato. Il prolungamento annunciato durante la cena di Natale è scomparso, sono passati ormai cinque mesi e non si sono registrati sviluppi concreti. La qualificazione in Europa condiziona tutto. C’è prima da finire il campionato con le ultime quattro partite, poi si vedrà. Il patron temporeggia e aspetta il verdetto del campo.