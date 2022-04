Lazio, Pedro non recupera: le condizioni dello spagnolo

ROMA - Maurizio Sarri non avrà Pedro a disposizione nemmeno per il match contro lo Spezia. Lo spagnolo viaggia verso un altro forfait, anche ieri non si è allenato con i compagni. Unico assente del gruppo. Soffre ancora di un problema al polpaccio, una cicatrice che riguarda l’infortunio dello scorso 15 gennaio. Tre mesi dopo il muscolo è tornato a tormentarlo, ha saltato le ultime due partite contro Torino e Milan. Il suo è un calvario, ancora prima aveva saltato il Sassuolo ( squalificato) e giocato soli 18 minuti nella trasferta di Genova. Sarri ha bisogno di lui per il finale di stagione. Pedro è un uomo troppo importante quando si tratta di sfide decisive. La Lazio ha davanti 4 match che valgono un posto in Europa.