Lazio, Pedro: “Ecco la mia Top 11 con un attacco super”

ROMA - Pedro stila sua formazione tipo. Ed è piena di fuoriclasse, quasi tutti del Barcellona. Ma al centro dell’attacco c’è Ciro Immobile, compagno attuale alla Lazio: “Ciro è semplicemente una macchina da guerra”, le parole dello spagnolo a Lazio Style 1900 Magazine. Poi ha continuato parlando di Massi: “Mi sento fortunato ad aver giocato al suo fianco per tanti anni. Anche io in questa Top 11? In panchina (ride, ndr), pronto ad entrare in caso di bisogno. Se c'è qualcuno con cui mi sarebbe piaciuto lavorare? Difficilissimo, ce ne sono davvero troppi. Dico Maradona, Pelè, Zidane e Cristiano Ronaldo. Modulo e allenatore? 4-3-3, con Guardiola in panchina. Lo ringrazierò per aver puntato su di me ed avermi fatto vincere tutto”. Ecco la top 11 completa: V. Valdes; Dani Alves, Puyol, Terry, Jordi Alba; Xavi, Busquets, Iniesta; Messi, Immobile, Ronaldinho. All. Guardiola.