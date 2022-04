Lazio, Pedro ancora out: Sarri sceglie la difesa per lo Spezia

ROMA - La Lazio lavora a ranghi completi in vista della trasferta di sabato sul campo dello Spezia. Sarri ha dovuto rinunciare al solo Pedro, fermo ai box dal 14 aprile, quando giocò uno spezzone di gara contro il Genoa. Lo spagnolo si trascina un problema al polpaccio destro e viaggia verso il terzo forfait consecutivo in campionato. In attacco il tecnico biancoceleste si affiderà nuovamente al tridente composto da Anderson, Immobile e Zaccagni.