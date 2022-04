Lazio, trasferta ‘amica’: tutti i numeri per l’ultimo sprint

ROMA - Spezia fuori casa, Sampdoria all’Olimpico, Juve in trasferta e Verona in casa. Ecco il calendario della Lazio per riuscire a centrare un posto in Europa. Praticamente quattro finali con la squadra di Sarri al sesto posto a pari merito con la Fiorentina a quota 56. La Roma è sopra di due punti, l’Atalanta sotto di uno. Situazione completamente aperta. Dopo la sconfitta contro il Milan, Sarri riparte da La Spezia.