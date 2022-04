Lazio, esodo dei tifosi a La Spezia: numero da record

ROMA - La Curva Nord in trasferta a La Spezia. Settore ospiti preso d’assalto per la partita in programma sabato sera. Dopo lo sciopero contro il Milan, grande risposta del pubblico biancoceleste al Picco. Settore ospiti esaurito: polverizzati tutti i 1200 posti a disposizione già da mercoledì sera. Ma la vendita è andata avanti portando all'acquisto di ulteriori tagliandi extra che i tifosi biancocelesti hanno preso in altre zone dello stadio. La maggior parte di questi sono concentrati nella tribuna adiacente al settore ospiti, altri invece sono sparsi nel resto dell'impianto. A ieri erano circa 1350 i sostenitori della Lazio che si sono assicurati un posto per la sfida contro i liguri.