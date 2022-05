Lazio, testa alla Sampdoria: Sarri aspetta Pedro

FORMELLO - Tutti in campo nel pomeriggio. La Lazio si ritrova agli ordini di Maurizio Sarri dopo il giorno di riposo concesso. Relax completo per i giocatori, che ne hanno approfittato per passare il primo maggio in famiglia e in giro per l’Italia, come nel caso di Reina e Leiva. Da oggi però, si torna a fare sul serio: c’è la Sampdoria nel mirino. Si gioca all’Olimpico sabato sera (ore 20.45), servono altri punti importanti per un posto in Europa. La Lazio ora è quinta con gli stessi punti della Roma. Sarri aspetta Pedro, ancora out per un problema muscolare al polpaccio. Prova il recupero per la prossima partita, serve il suo aiuto per il grande finale da giocare contro Juve (16 maggio) e Verona (22 maggio).