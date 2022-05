Lazio, la missione del Sergente Milinkovic: il record di gol

ROMA - Milinkovic-Savic, contro lo Spezia, ha realizzato il suo 10° gol in questo campionato. Si è portato così a -2 dal suo record assoluto, 12 reti in Serie A 2017/2018 . Secondo torneo in doppia cifra, ora ha tre partite davanti per migliorarsi ancora. Sampdoria, Juve e Verona avvisate, il Sergente ha la sua missione.

Momento d’oro

Nelle ultime cinque partite, Milinkovic ha fatto registrare 2 reti e 2 assist. Solo contro il Genoa, nonostante la larga vittoria dei biancocelesti (4-1), non c’è la sua firma. Per Sarri è l’uomo in più sia in difesa che in attacco. E dallo scorso dicembre è il centrocampista con più gol nella storia della Lazio. Non vuole mica fermarsi. Tre match davanti per migliorare la sua stagione del 2018. Ce la vuole mettere tutta per iscriversi ancora una volta nella storia.