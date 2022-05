Lazio-Sampdoria, mossa Lotito: ecco i biglietti a prezzi scontati

ROMA - La missione della società Lazio: riempire l’Olimpico per la penultima partita in casa della stagione. Sabato sera c’è la Sampdoria e i biglietti sono stati ribassati. Non saranno agevolati solo i presenti di Lazio-Milan, anche gli assenti. Dopo il rialzo nel big match coi rossoneri, e la protesta della Curva Nord, Lotito ha deciso di dar retta ai suoi collaboratori e ha dato il via per riproporre prezzi popolari. 10 euro per Curva Nord, Distinti Nord e Sud Est, 20 euro per la Tribuna Tevere, 30 per la Tevere Top, 40 per la Monte Mario. Il via alla prevendita scatterà oggi alle 16. Serviranno 10 euro per il settore Ospiti. La Lazio giocherà l'ultima partita del campionato sempre all'Olimpico con il Verona: è possibile che vengano proposte altre agevolazioni.