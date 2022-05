Lazio-Sampdoria, la Curva Nord: “Tutti allo stadio!”

ROMA - Prezzi scontati, la Lazio chiama all’Olimpico i suoi tifosi per la partita di sabato sera contro la Sampdoria. Match da vincere per continuare a sognare l’Europa. E la Curva Nord, dopo lo sciopero per il caro biglietti in occasione della partita contro il Milan e l’esodo in trasferta a La Spezia, chiama a raccolta tutti i tifosi che non vedono l’ora di tornare a riempire gli spalti. Post social degli ultras: “Avanti laziali!”. Il richiamo è per tutto il popolo biancoceleste. Così la squadra di Sarri non sarà sola nel delicato match che vale tre punti d’oro in chiave Europa. Sarà la penultima occasione per vedere la Lazio all'Olimpico in questa stagione. L'ultimo atto in casa è in calendario il prossimo 22 maggio contro il Verona.