Lazio al lavoro: rientra Acerbi, Pedro ancora assente

ROMA - La Lazio si prepara per la prossima partita di campionato, in casa contro la Sampdoria. Secondo allenamento settimanale per i biancocelesti di Maurizio Sarri: Pedro, ancora assente, è in dubbio per la partita contro i blucerchiati e potrebbe saltare la quarta partita di fila a causa del solito problema al polpaccio. Dopo aver saltato lo scarico di lunedì, è rientrato invece Acerbi.