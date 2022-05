Lazio-Samp, prevendita con il botto: Olimpico pronto a riempirsi

ROMA - La protesta contro il caro biglietti è lontana e, al momento, messa da parte. I tifosi della Lazio pronti a invadere l’Olimpico per la partita contro la Sampdoria di sabato sera. Di ieri il messaggio della Curva Nord: "Tutti allo stadio". Prezzi scontati per godere dell’effetto campo. Sarri va alla ricerca di altri punti per l’Europa, troppo importante vincere quando poi mancheranno solo due giornate alla fine del campionato. In ballo c’è un posto in Europa League. La prevendita online, libera e senza alcun tipo di prelazione, è stata aperta ieri pomeriggio alle 16. Partenza con il botto: subito comprati 9mila biglietti in quattro ore. Da qui a sabato la vendita continuerà a gonfie vele. Facile immaginare un Olimpico con circa quarantamila spettatori. Un bel colpo d’occhio per tutta la Lazio in lotta per l’Europa. Ma soprattutto una bella notizia dopo il caso della sfida contro il Milan.