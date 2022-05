Lazio, i conti per l’Europa: servono altri sei punti

ROMA - Tempo di calcoli per l’Europa in casa Lazio a tre giornate dalla fine della stagione. La vittoria sullo Spezia ha messo i biancocelesti in posizione ottima per la volata. Sarri ora vuole il quinto posto, ma gli basteranno 6 punti per garantirsi un posto nelle coppe . Vincendone due, in casa con Samp e Verona o fuori con la Juve, chiuderebbe nella peggiore delle ipotesi al settimo posto. Peserebbe, rispetto alla Fiorentina, il vantaggio maturato nei confronti diretti nel caso in cui i viola dovessero centrare l’en plein negli ultimi 270 minuti di campionato.

Il caso limite

Possibile l’arrivo di quattro squadre a quota 65: si verificherebbe se la Fiorentina e l’Atalanta ne vincessero tre, la Roma le ultime due con Venezia e Torino, la Lazio due su tre perdendone una. Cosa accadrebbe? In questo caso ci si appellerebbe alla classifica avulsa: Roma quinta con 12 punti, Lazio sesta con 11, Fiorentina settima con 9 e Atalanta ottava (dunque fuori dall’Europa) a quota 2. Gasperini è in svantaggio con quasi tutte le rivali per l’accesso a Europa League e Conference. L’Atalanta ha due pareggi (2-2 e 0-0) con la Lazio, ma differenza reti generale in bilico: un solo gol di distanza, +18 per l’Atalanta contro il +17 dei biancocelesti. Alla squadra di Sarri, in largo vantaggio come reti segnate (70), basterebbe migliorare appena la differenza reti per mettersi al sicuro anche con la Dea. Questi i calcoli per l’ambita Europa.