Lazio in campo a Formello: Sarri ha due dubbi per la Sampdoria

ROMA - Due dubbi di formazione avvolgono i pensieri di Sarri prima di Lazio-Sampdoria, in programma sabato alle 20.45 all'Olimpico, che potrebbe tornare carico di tifo dopo il messaggio della Curva Nord e lo sciopero manifestato in occasione della partita con il Milan. Di sicuro sarà out ancora Pedro: lo spagnolo non riesce a recuperare dall'infortunio al polpaccio. Per il resto Sarri ha tutto il gruppo a disposizione.