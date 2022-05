Lazio-Sampdoria, l’Olimpico si riempie: il dato sui biglietti

ROMA - Lazio in casa con il vantaggio del fattore campo. Questa volta sì: contro la Sampdoria ci sarà un Olimpico colorato di biancoceleste dopo le polemiche delle ultime settimane. Prezzi scontati, la voglia dei tifosi, la vendita che vola. In due giorni sono stati venduti 17mila biglietti. Un dato destinato a crescere di ora in ora. Dal via di martedì pomeriggio (alle ore 16) sono stati staccati più di 8mila tagliandi ogni 24 ore. Mancano tre giorni alla partita e di questo passo si arriverà a superare la quota di 40mila presenze. “Tutti allo stadio”, ha annunciato al Curva Nord. Sarri e i suoi, nella corsa all’Europa, non saranno soli. Importante sarà vincere per mettere in cassaforte altri tre punti fondamentali per entrare nelle coppe.