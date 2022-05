Lazio, occhio ai diffidati: in 4 rischiano per la Juve

ROMA - Concentrazione massima, evitare errori che potrebbero costare carissimo in questa volata per l’Europa. Maurizio Sarri mette in guardia la sua Lazio. In ballo ci sono anche i diffidati. Sono quattro: Immobile, Patric, Luiz Felipe e Marusic. Giocatori fondamentali, soprattutto a tre partite dalla fine. Un solo cartellino giallo contro la Sampdoria e salterebbero l’importante sfida con la Juve, penultimo match della stagione. Rischia il bomber dei bomber, così come i due centrali (di cui uno è sempre titolare ai danni dell’altro) e il terzino sinistro padrone della fascia. Assenze da evitare che possono pesare sul rush finale. E soprattutto Immobile punta alla conquista del titolo di capocannoniere, è una sfida nella sfida. Al momento è in vantaggio su Vlahovic, 27 gol contro 23. E si sfideranno tra poco più di una settimana.