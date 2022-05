Lazio, la probabile formazione anti-Sampdoria: dubbi per Sarri

FORMELLO - Lazio ancora a caccia di punti per l’Europa. Sabato sera arriva la Sampdoria all’Olimpico. Sarri, durante la rifinitura, non ha sciolto i suoi dubbi. Un ballottaggio in difesa, un altro a centrocampo. Dietro va scelto il compagno di Acerbi, solita sfida a due tra Patric e Luiz Felipe. Il primo rimane sempre favorito. L’altra incognita riguarda il ruolo di regista. Leiva insidia Cataldi, il brasiliano potrebbe essere rilanciato dal primo minuto.