Lazio-Sampdoria, l’Olimpico si carica: Sarri vuole i tifosi

Vincere in casa

Sarri pronto a riabbracciare i tifosi. Saranno la spinta in più per conquistare punti in casa. Nelle ultime 11 gare interne la Lazio ha vinto solo 4 volte. E dopo la sconfitta (1-2) contro il Milan i biancocelesti devono evitare un altro ko (due partite interne di fila in A non le perdono dal dicembre 2020, accadde contro Udinese e Verona). L’ultimo successo in casa risale al 2 aprile, a Lazio-Sassuolo (2-1). Vincere ora più che mai per sognare l’Europa nella grande volata finale.