Lazio, Sarri: "Arrivare sopra la Roma? Basta con questa mentalità provinciale"

Sarri commenta la sua Lazio

“Dal completamento della rosa abbiamo giocato ogni tre giorni. Da due mesi si lavora anche durante la settimana e la squadra ha di media due punti a partita, una media Champions. Arrivare prima della Roma in classifica? Roma merita due squadre forti. Basta pensare così in maniera provinciale. Il derby sarà sempre sentito, la partita dell'anno, ma bisogna iniziare a pensare in maniera diversa. I numeri dicono che la fase difensiva non è andata benissimo. Abbiamo fatto anche cose strane, come contro lo Spezia: presi tre gol senza occasioni degli avversari. L’unico aspetto che considero positivo è che nel girone di ritorno la situazione è cambiata sia a livello numerico che di sensazioni. Il ritorno allo Juventus Stadium? Non mi aspetto nulla dai tifosi, noi andiamo lì per i punti per l’Europa. Concentriamoci solo su questo. Ci tengo ad andare in Europa, la penso come la mia squadra”.