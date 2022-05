Lucas Leiva carica la Lazio: "Due partite per raggiungere l'obiettivo Europa"

ROMA - La Lazio batte 2-0 la Sampdoria e compie un altro passo importante verso la qualificazione alla prossima edizione dell'Europa League. I biancocelesti, dopo il 4-3 in rimonta contro lo Spazia, hanno superato i blucerchiati grazie alle reti di Patric e Luis Alberto, superando momentaneamente la Roma in classifica - i giallorossi sfideranno lunedì sera la Fiorentina al Franchi - e agguantando così il quinto posto. È stata dunque una serata di festa, con la squadra di Sarri che ha anche ritrovato il feeling con i tifosi dopo le proteste nel match contro il Milan per il caro biglietti che aveva portato il tifo organizzato biancoceleste a disertare l'Olimpico.