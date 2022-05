Lazio, ricordo speciale: 22 anni fa il secondo scudetto

ROMA - Sono passati 22 anni da quel 12 maggio del 2000: la Lazio è Campione d’Italia. Una data indelebile in ogni testa e cuore dei tifosi laziali. Un pomeriggio impossibile da dimenticare tra ansia e gioia. I biancocelesti all’Olimpico vincono per 3-0 sulla Reggina con i gol di Inzaghi, Veron e Simeone. In un’ora il match è chiuso e l'attenzione si sposta su Perugia-Juve. Tutto l’Olimpico si mette in attesa con le radioline. Il diluvio, il gol di Calori. I bianconeri perdono e a Roma si scatena la festa. Alle 18.04 la Lazio è Campione d’Italia e mette in bacheca il suo secondo scudetto. Il club, oggi sui social, ha ricordato quel momento speciale con un video: i gol, l’attesa, la festa con Cragnotti portato in trionfo. Tanti i tifosi scatenati nei commenti: chi racconta quel giorno in prima persona, chi ha ricordi tramandati da padri e nonni. Una giornata speciale e laziale.