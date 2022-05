Lazio, si rivede Immobile: ora Sarri lo aspetta per la Juve

FORMELLO - Non ci pensa proprio ad alzare bandiera bianca, Ciro Immobile. Anzi, nel pomeriggio scende in campo con i compagni per effettuare una sgambata con gli scarpini ai piedi. Corsetta blanda, mentre il resto della squadra lavora sulle prove tattiche in vista della sfida contro la Juve. Per il bomber sarà decisiva la rifinitura di domani prima della partenza per Torino. Sarri ci spera.