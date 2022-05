Lazio, sarà festa all’Olimpico: prezzi scontati e abbraccio alla squadra

ROMA - Tutti all’Olimpico per spingere la squadra a mantenere il quinto posto in classifica. È scattata ieri alle 16 la vendita dei biglietti per l’ultima giornata di campionato che vede la Lazio impegnata con il Verona. Qualificazione in Europa League in tasca, c’è la voglia di abbracciare i ragazzi di Sarri e fare il pienone. La società ha optato di nuovo per i prezzi bassi come accaduto contro la Samp (stadio con 33.500 spettatori). Le tariffe: 10 euro in Curva Nord e Distinti (Nord Est, Nord Ovest e Sud Est), 20 euro in Tribuna Tevere, 30 euro in Tevere Top, 40 euro in Tribuna Monte Mario, 300 euro in Tribuna d’Onore Centrale. Ingresso gratuito per i bambini nati dal 1° gennaio 2008. Tagliandi acquistabili sino al fischio d’inizio previsto per le 20.45. Sciarpe, maglie, bandiere per dire arrivederci ad una Lazio che poi andrà in ferie. L’appuntamento sarà poi a luglio con il ritiro di Auronzo di Cadore.