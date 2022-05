Lazio, Patric e il messaggio sui social che sembra un addio

ROMA - Contro la Sampdoria Patric ha trovato la sua prima rete in Serie A. Con la Juve invece, ha solo propiziato il gol: il colpo di testa è stato deviato da Alex Sandro. Ma l’esultanza è stata super lo stesso. E sui social, il giorno dopo della sfida dell’Allianz, lo spagnolo ha scritto sui social: “Per noi, per voi, per la Lazio che porterò sempre nel cuore!”. Parole d’addio? Patric è in scadenza di contratto, da qualche settimana si è tornato a parlare di un suo possibile rinnovo sotto suggerimento di Maurizio Sarri. Il tecnico ne apprezza le doti, già a gennaio si era opposto ad una sua cessione (c’era il Valencia). Si lavora per la firma, ma di certo la frase scritta sui social suona proprio come un saluto.